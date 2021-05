Retoma na Zona Euro é "incerta" e vai acontecer "a diferentes ritmos", avisa Lagarde

A presidente do Banco Central Europeu (BCE) admite que os países da Zona Euro deverão recuperar o crescimento económico no início do próximo ano.

Em declarações no final da reunião do Ecofin, em Lisboa, Christine Lagarde estimou que os níveis de crescimento pré-Covid só serão alcançados dentro de um ano, mas a recuperação na Europa será feita a diferentes velocidades.

“Estamos em recuperação e também acreditamos que os níveis do PIB vão regressar aos níveis anteriores à Covid-19 ao longo de 2022. Mas, também acreditamos que essa recuperação permanece incerta, e certamente veremos divergências neste processo de recuperação”, frisou Lagarde.

Por outro lado, a presidente do BCE defendeu que é necessário ter atenção ao crédito malparado na banca, porque as falências “têm sido dramaticamente baixas nos últimos meses e vão certamente acelerar”.

Já o presidente do Eurogrupo, o ministro das Finanças da Irlanda, Paschal Donohoe, também admite progressos, embora assinale que há riscos que persistem.

“Estamos otimistas sobre o progresso que fizemos, mas também cautelosos sobre os resultados. Vemos a recuperação a acontecer, mas também sabemos que os desafios permanecem, e continua real o risco desta pandemia deixar cicatrizes e danificar as nossas sociedades, os cidadãos e o emprego” referiu.

No que toca à inflação, Christine Lagarde admite que a atual pressão se baseia em “fatores temporários: em 2022 a inflação deverá diminuir e regressar a níveis normais.

Sobre o futuro do programa de compra de ativos, a presidente do BCE reafirmou que o objetivo “é manter as condições de financiamento favoráveis ao longo do período pandémico”.

Já para longo prazo, Lagarde recusou traçar cenários.