IVAucher deve arrancar a 1 de junho

O ministro da Economia e da Transição Digital anunciou, esta sexta-feira, que o programa para apoiar o turismo vai ser lançado no dia 1 de junho.

“Não fazia sentido lançar o IVAucher logo no primeiro trimestre, uma vez que, perante o confinamento, não seria útil. Mas entendemos que estamos em condições de o lançar já no início de junho. Será muito positivo para estimular a procura”, disse o ministro da Economia, durante a apresentação do plano “Reativar o Turismo”.



O IVAucher permite acumular o IVA pago e, depois, descontar o mesmo valor em novas compras. Ou seja, quem pedir fatura com número de contribuinte na restauração, alojamento e cultura durante um trimestre, poderá gastar no trimestre seguinte o valor do IVA em causa nos mesmos sectores.

O programa dado a conhecer no âmbito do Orçamento do Estado para 2021, mas o seu lançamento foi sendo adiado, devido às restrições impostas para conter a pandemia.

Ministro Pedro Siza Vieira revela ainda que já há acordo sobre o certificado Covid-19 que deverá facilitar as viagens na União Europeia no verão.

Mas em vez de Certificado Verde Digital, o documento vai afinal chamar-se "Certificado Digital Covid da UE". Poderá ser pedido por quem foi vacinado, quem tem um teste negativo à Covid-19 ou por quem esteve recentemente doente e desenvolveu anticorpos. O objetivo é o de evitar quarentenas nas deslocações entre os 27.

O pacote “prevê um investimento de mais de seis mil milhões de euros para assegurar esta aceleração daqui até 2027”, avançou o ministro da Economia.