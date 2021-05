E depois das moratórias? Ecofin já prepara para reforçar capitalização das empresas

A Comissão Europeia deverá confirmar dentro de duas semanas a suspensão das regras orçamentais por mais um ano, anunciou esta sexta-feira o ministro das Finanças, João Leão, no final do primeiro do Ecofin, a reunião dos ministros da Economia e das Finanças da Zona Euro, no CCB em Lisboa.

Para o ministro português das Finanças, trata-se de uma medida necessária para garantir uma política orçamental de apoio à economia nos próximos meses.

Por outro lado, João Leão referiu que o Ecofin já está a preparar o fim das moratórias para os setores mais atingidos pela pandemia.

Por um lado, mantendo os apoios “o tempo suficiente” e, por outro lado, com “medidas que reforcem a capitalização das empresas e não apenas a liquidez das empresas. Essa dimensão ajuda, quer pelo envolvimento acrescido do setor privado, quer com instrumentos de natureza pública que ajudem as empresas em maior dificuldade a capitalizarem-se”, sublinhou o ministro

Nesta reunião, no CCB em Lisboa, ministros do Ecofin deram o seu acordo para que a suspensão das regras orçamentais se prolongue por mais um ano, “para garantir que todos estamos focados na recuperação da economia europeia”.

Noutro plano, os ministros das Finanças e da Economia europeus apoiam a ideia dos Estados Unidos para um acordo global para taxar as multinacionais em 21%.

Contudo, a União Europeia ainda não chegou a um entendimento sobre o valor de um imposto deste género.

João Leão reconheceu que “estes acordos e compromissos não são fáceis de atingir, envolvem muitos países. Mas é um primeiro passo que é importante dar: criar um valor mínimo de taxação para evitar uma corrida para baixo em que, de repente, as empresas deixem de pagar a sua parte justa dos impostos”.