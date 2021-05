“Temos uma seleção que nos dá a garantia de poder sonhar com mais um Euro”

Paulo Madeira, antigo internacional português, afirma que a equipa portuguesa é “uma das seleções mais temidas da Europa” e qualquer adversário gostaria de evitar a equipa de Fernando Santos.

Olhando para a convocatória, Paulo Madeira diz que é “de se tirar o chapéu” com a qualidade dos jogadores presentes, que “jogam todos em clubes de topo” e muitos deles foram “campeões pelos clubes.

“Temos uma seleção que nos dá a garantia de poder sonhar novamente com um Euro”, diz, em Bola Branca.

Antigo defesa central, Paulo Madeira vê com “normalidade” a chamada de apenas 3 centrais no leque de 26 de Fernando Santos. Pepe, José Fonte e Rúben Dias “dão garantias mais do que suficientes” ao selecionador.

“Se olharmos para a carreira deles, praticamente nunca tiveram lesões complicadas em que tivessem de ficar afastados muito tempo”, sublinha, em entrevista à Renascença.

Internacional em 24 ocasiões, Madeira realça que o Euro é uma “competição curta” e que o selecionador tem ainda Danilo e João Palhinha, enquanto jogadores que “podem pontualmente desempenhar essa função”.

O Euro 2020 arranca no dia 11 de junho. O primeiro jogo da seleção das quinas está marcado para dia 15, frente à Hungria. França e Alemanha são os outros adversários de Portugal no grupo F.