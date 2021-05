Pedro Gonçalves e a convocatória para o Europeu. "Trabalhei ao longo destes anos para chegar a este patamar"

Pedro Gonçalves está orgulhoso por ser convocado pela primeira vez à seleção nacional e integrar os convocados para disputar o Euro 2020. O médio do Sporting e melhor marcador da I Liga reconhece, em entrevista a Bola Branca, que só lhe vai cair a ficha quando estiver em estágio com os restantes jogadores.

"É um orgulho para mim, sempre trabalhei ao longo destes anos para poder chegar até este patamar. É um sonho meu e de todas as crianças. Senti orgulho pelos meus, sei que estão orgulhosos por mim, ainda nem acredito, só mesmo quando estiver à mesa com eles e os cumprimentar pessoalmente", afirmou.

O médio de 22 anos foi uma das grandes figuras do título de campeão do Sporting e terminou a época com 23 golos apontados no campeonato.