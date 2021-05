Os convocados da seleção sub-21 para a fase final do Europeu

Rui Jorge, selecionador nacional sub-21, anunciou a convocatória que vai disputar a fase final do Campeonato da Europa.

Na Cidade do Futebol, por videoconferência, o selecionador nacional anunciou os 23 jogadores que vão disputar a fase final, com duas alterações em relação à convocatória que disputou a fase de grupos, em março: saem Filipe Soares, João Mário e Pedro Gonçalves, o último convocado para a seleção principal, entram Romário Baró, Jota e Rafael Leão.

"O rendimento na última fase também me levou a optar por este grupo. Dentro das poucas alterações tentamos ir buscar aquilo que o Pedro Gonçalves nos dava. A segurança no jogo que o Baró dá, a capacidade de ficar com a bola e o facto de ser um jogador requintado em termos técnicos. Foi isso que fomos buscar, foi isso que me fez optar pelo Baró perante a ausência do Pote", disse o selecionador nacional.



O selecionador nacional falou ainda sobre a subida de Pedro Gonçalves à seleção principal.

"O Pedro Gonçalves foi fundamental nos três jogos que tivemos na fase de grupos, mas o princípio não se inverte para mim. A Seleção de sub-21 é mais do que os resultados e o treinador tem de estar preparado para isso. Aqui temos de ajudar a que os jogadores cheguem a um patamar superior e possam ser chamados à Seleção principal. O treinador dos sub-21 tem de aceitar e ser coerente no seu discurso", disse.

A seleção nacional vai enfrentar a Itália, nos quartos de final, a 31 de maio em Ljubljana.

Os convocados

Guarda-redes: Diogo Costa, Luís Maximiano, João Virgínia

Defesas: Diogo Leite, Diogo Queirós, Tiago Djaló, Diogo Dalot, Pedro Correira, Thierry Correia, Tomás Tavares

Médios: Daniel Bragança, Florentino, Vítor Ferreira, Gedson Fernandes, Fábio Vieira e Romário Baró

Avançados: Trincão, Francisco Conceição, Jota, Dany Mota, Rafael Leão, Tiago Tomás e Gonçalo Ramos