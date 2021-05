Federação segura Francisco Neto por mais três temporadas

Francisco Neto renovou contrato com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), por três temporadas, até junho de 2024. O selecionador nacional, à frente da equipa feminina desde 2014, poderá completar 10 anos nessas funções.

Em declarações publicadas no site da FPF, Fernando Gomes fala de Francisco Neto como "o homem certo para o cargo". "Com ele, Portugal conseguiu o maior feito no futebol português feminino sénior, que foi a qualificação para o Europeu de Holanda, em 2017. As nossas seleções femininas são cada vez mais competitivas a nível internacional e a jogadora portuguesa nunca foi tão valorizada como agora", completa.

Em resposta, o treinador diz ser "uma honra e um privilégio" estender a sua ligação à FPF.

"Vamos continuar a trabalhar para elevar a qualidade das nossas seleções e das jogadoras. Fico feliz por poder contribuir para aquilo que é um espaço de excelência e trabalhar em sintonia com a direção da Federação até 2024", refere.