Jesus admite mudar sistema numa final da Taça de Portugal diferente do habitual

"Se jogar como estou a pensar, com dois centrais, o Morato não vai estar no jogo, mas até lá ainda temos um dia para trabalhar e para ver o que será melhor amanhã para o jogo", disse.

Jorge Jesus, treinador do Benfica, admite trocar de sistema tático para apenas dois centrais, depois de confirmada a lesão de Lucas Veríssimo que afasta o brasileiro do último jogo da temporada. Em declarações à TVI, o treinador das águias admite que deverá jogar num sistema diferente.

Taça de Portugal diferente

A final da Taça de Portugal volta a jogar-se em Coimbra e não no Jamor, como é habitual, e sem público nas bancadas. Jorge Jesus fala numa final diferente do que está habituado.

"Tudo é novo, a pandemia mudou completamente. Não digo a paixão, a responsabilidade, o querer vencer, a tua responsabilidade jogo a jogo, como todas as equipas, mas não é a mesma coisa. Quem disser que é a mesma coisa, é mentira. Tanto para os jogadores, como para os treinadores, para toda a gente, é completamente diferente. Esperamos que para o ano a pandemia acabe e que tudo mude, porque o futebol sem adeptos não tem muita razão para existir", diz.

O treinador voltou a sublinhar que vencer a Taça não vai mudar a sua opinião em relação ao mau desempenho na época.

"A final da Taça de Portugal não apaga nada. Saí do Benfica a ganhar tudo em Portugal, cheguei ao Brasil a ganhar tudo no continente sul-americano com grandes equipas, portanto, o Benfica habituou-me a ganhar, o meu anterior clube habituou-me a ganhar quase tudo onde estava inserido e essa é a minha mentalidade. Tudo o que possa acontecer na final, nada me satisfaz", termina.