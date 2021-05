NOS Alive adiado para 2022

Mais um adiamento. O Nos Alive, festival que estava marcado para o Passeio Marítimo de Algés, com o regresso dos Da Weasel, foi remarcado para o próximo ano.

“O sonho não terminou, apenas continua em pausa”, diz a organização, forçada a remarcar o festival devido à pandemia de Covid-19.

“Estamos ansiosos por voltar ao Passeio Marítimo de Algés para vos receber de braços abertos, mas mantendo-se a situação pandémica atual, que limita a circulação entre países, fica inviabilizada a maioria das tours para o verão de 2021, o que nos obriga a adiar o festival para 2022”, afirma a organização em comunicado.

Os responsáveis pela organização do festival explicam que a decisão não foi tomada de ânimo leve, mas pela “responsabilidade com a segurança de todos os fãs, artistas, patrocinadores, parceiros, fornecedores, equipas de segurança, limpeza e restauração, equipas técnicas e de produção, toda a equipa do Nos Alive e para com o país”.



O evento, promovido pela Everything is New, estava previsto regressar entre 7 e 10 de julho deste ano, com concertos agendados de Red Hot Chilli Peppers, Alt-J, The War On Drugs, Da Weasel, The Strokes, Faith No More, Two Door Cinema Club, Haim e Black Pumas, entre outros.

“Sempre demos espaço para acreditar e fazer o sonho acontecer. E sempre acreditámos que voltaríamos a estar juntos em 2021. O sonho não terminou, apenas continua em pausa, para que, em 2022, voltemos ainda com mais vontade, mais força e mais vivos do que nunca”, acrescentam os organizadores.

“Se as saudades já apertavam, agora apertam ainda mais. E quando os primeiros acordes soarem bem alto, é sinal de que estamos de volta ao Passeio Marítimo de Algés, onde o pôr do sol no Palco NOS é o mais bonito do mundo. São essas as memórias que vão voltar em julho de 2022, ao sítio onde nunca se parou de sonhar”, promete a organização do Nos Alive.

Bilhetes adquiridos não perdem validade

Os bilhetes adquiridos para o Nos Alive’20 e Nos Alive’21 são válidos para os dias de semana correspondentes do Nos Alive’22. Por exemplo, se o seu bilhete era para uma quinta-feira será válido, apenas, para a quinta-feira de 2022.

Pode também trocá-lo para outro dia mediante disponibilidade de lotação ou por um vale no ponto de venda onde o mesmo foi adquirido, mediante a apresentação do bilhete e prova de compra.

Para quem adquiriu e é portador de bilhetes do Nos Alive’20, caso deseje o reembolso pode solicitá-lo no prazo de 14 dias úteis após a data prevista para a realização do Nos Alive’21, no ponto de venda onde foram adquiridos, mediante a apresentação do bilhete e prova de compra.

Os portadores de bilhete NOS Alive’21 não têm possibilidade de reembolso.