Varandas admite que teve medo de "morrer na praia" e perder o título

Frederico Varandas, presidente do Sporting, reconhece que temeu perder o campeonato nacional, depois de empates com o Famalicão e Belenenses SAD na reta final do campeonato, mas destaca a coragem da equipa para continuar e conquistar o título.

"Se senti medo de morrer na praia? Senti. Se perguntar ao treinador? Sentimos todos. Mas ter coragem é não ceder ao medo. Aqui peço a todos os adeptos do Sporting e sócios, nas adversidades que vamos ter no próximo ano. Há momentos que nos vão encostar às cordas. Nessa altura, nunca mostrem medo", disse, na receção na Câmara Municipal de Lisboa.

Ainda assim, o dirigente leonino diz que depois do empate com a Belenenses SAD sabia que o Sporting seria campeão nacional.

"Depois dos empates com Famalicão e Belenenses SAD vimos reduzida a distância para quatro pontos. Nesse momento, nós sentimos que lá vamos sofrer outra vez, desiludir outra vez. Pela primeira vez escrevi à minha equipa do conselho diretivo a dizer que íamos ser campeões, não por termos o melhor treinador, plantel com alma incrível e jovens talentos, mas por termos mudado a mentalidade do Sporting para uma mentalidade vencedora", prosseguiu.

Num discurso muito virado para os jogadores, mas com várias palavras duras para os rivais FC Porto e Benfica, Varandas recorda a diferença nos orçamentos.

"Fomos heróis porque há que recordar o mérito desta conquista. É importante não esquecer que partimos para esta luta com 50% do orçamento de gastos dos nossos rivais e 25% do orçamento de um dos nossos rivais e conseguimos, graças a estes senhores e equipa técnica, por terem sido muito competentes e com muito coração. Um percurso difícil, disse que não podíamos vencer à custa do poder, dinheiro e força, mas à custa da inteligência, mas teve de ser com muita resiliência e nunca ceder ao populismo e ao exterior", continuou.