Sporting campeão em Alvalade frente ao Benfica? "Nada pode ser mais motivador"

A hipótese de conquistar campeonato frente ao Benfica no Estádio de Alvalade é “inspiradora” para a equipa feminina do Sporting, assumiram, esta quinta-feira, a treinadora, Susana Cova, e a jogadora Ana Borges.

O Sporting parte para o jogo com o Benfica, a contar para a última jornada da fase de apuramento do campeão, a dois pontos do rival, líder da classificação. Contudo, o palco é uma motivação para chegar ao título.

“É um estádio inspirador para nós, também pelo que já foi conseguido lá pela nossa equipa masculina, que nos inspira muito a nós e a outras equipas do nosso clube”, começou por referir a treinadora do Sporting.



Susana Cova frisou que a sua equipa está a trabalhar para “apresentar a melhor versão de cada uma, individualmente, e de forma coordenada” para poder derrotar o Benfica e conquistar o título.

A oportunidade de jogar no estádio principal “é algo que quem anda a trabalhar na vertente feminina há tantos anos deseja há muito tempo” e todas as pessoas envolvidas “têm de estar contentes por acontecer”. Especialmente as jogadoras, para quem será “um prémio pelo empenho, esforço e dedicação que dão ao clube” todos os dias.



“É ótimo vê-las ter acesso a estes palcos e podermos proporcionar um espetáculo que as pessoas vão estar a ver como se fosse ao nível masculino. Também vemos com gratidão, como um prémio por todo o esforço e trabalho desta gente. É muito positivo”, admitiu Susana Cova.

Juntar o troféu feminino ao masculino

Um discurso que inspirou também a avançada Ana Borges, que lembrou que “jogando no Sporting, qualquer jogador ou jogadora quer jogar em Alvalade”.

"Nada pode ser mais motivador do que chegar à última jornada e poder conquistar um título num palco como o Estádio José Alvalade. Era ótimo. Acho que não pode haver maior motivação do que essa. Queremos que o troféu esteja ao lado do deles [equipa masculina], mas ainda temos 90 minutos para jogar e, no fim, logo se vê”, advertiu a avançada.

O Sporting está obrigado a vencer, no domingo, para ser campeão, depois da derrota na última jornada frente ao Braga, que retirou às leoas a possibilidade de poder empatar para celebrar o título.

No entanto, isso não mudou em nada o pensamento da equipa, garantiu Ana Borges, que só pensa em “conquistar os três pontos”.

“Entramos em todos os jogos para ganhar, não entramos para empatar, porque quem entra a pensar em empatar, se calhar, está mais perto de perder. Sabemos da importância [do jogo], sabemos que continuamos a depender de nós, e não nos interessa se ao Benfica lhes importa o empate. Queremos entrar para ganhar, seja com o Benfica ou qualquer outra equipa”, frisou.

A obrigação de vencer também não muda a mentalidade da treinadora, que garantiu que a pressão é exatamente aquela que a equipa deseja.

“A nossa pressão é apenas trabalharmos para termos a nossa melhor versão de cada uma e coordenada dentro daquele campo. Há coisas em que queremos estar centradas, isso é que são as coisas que podemos controlar e onde queremos estar”, concluiu Susana Cova.