Sporting campeão. “Boa maneira de terminar”, diz João Pereira

O defesa João Pereira terminou, em Alvalade, diante do Marítimo a carreira como jogador de futebol.

“Sinto uma felicidade por ter acabado a carreira da melhor maneira e consegui ser campeão nacional, que era uma coisa que o clube precisava muito. É uma boa maneira de terminar. É o fecho de um ciclo”, disse o internacional português.

O jogador conta que em janeiro “estava prestes a assinar por outro clube, mas recebi a chamada do Sporting e foi a melhor coisa que me poderia acontecido. Não foi preciso muita coisa para me cativar para vir para o Sporting”.

“É um clube que aprendi a amar e é um clube que respeito muito”, acrescentou o veterano de 37 anos, que fez grande parte da formação no Benfica.

João Pereira deve manter-se na estrutura dos leões, mas ainda não divulgou o que vai fazer.