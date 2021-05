Frederico Varandas celebra título com farpas aos rivais. "Os do bem também ganham"

O presidente do Sporting dedicou algumas "farpas" aos rivais, esta quinta-feira, na receção da equipa campeã nacional na Câmara Municipal de Lisboa. Frederico Varandas assinalou que a conquista dos leões mostrou que "é possível vencer sem abdicar da integridade".

Frisando que "seria uma injustiça confundir duas grandes instituições com as pessoas que representam essas instituições", Frederico Varandas não deixou de assinalar, em discurso, que a "vitória do Sporting vai muito além do plano desportivo" e chega à luta entre o bem e o mal:

"Acordamos e vemos notícias de suspeição, de corrupção. Infelizmente, não é só no desporto, é transversal à nossa sociedade. Esta vitória é uma luz ao fundo do túnel. É um alento e esperança para muita gente. Os do bem também têm força, os do bem também têm coragem, os do bem também têm resiliência. E, sobretudo, também ganham. É possível vencer sem abdicar da honra, da decência, da integridade, da transparência e da nobreza do desportivismo. Isto é o Sporting."



"Degradante é estar envolto em escutas de corrupção"

No plano desportivo, o presidente do Sporting fez também questão de dedicar um agradecimento aos dois rivais, que "foram duros dentro de campo, adversários difíceis, acreditaram até ao fim" e obrigaram o Sporting a "superar-se a cada jornada e bater recordes": "Para eles, um obrigado."

No entanto, lamentou eventuais desculpas dadas para o sucesso do Sporting. "Para uns não vencer foi porque foi o único clube de mundo a sofrer de Covid, o outro porque só teve 16 penáltis", criticou, em alusão ao Benfica e ao FC Porto, respetivamente. "Todos sabem que o Sporting venceu por ser mais capaz", sentenciou.

Frederico Varandas lamentou, ainda, que se tenha classificado a festa do título do Sporting como "degradante": "Não concordo."

"Houve excessos impossíveis de conter, tal a dimensão de sentimento do titulo que fugia há 19 anos. Degradante, para mim, é estar envolto em escutas, ouvir a minha voz em escutas de corrupção há anos e anos. Isso é que é degradante", atirou, em referência aos presidentes de Benfica e FC Porto.