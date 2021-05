Fernando Medina assinala que o Sporting foi campeão "com inteira justiça"

O presidente da Câmara de Lisboa assinalou, esta quinta-feira, a justiça da conquista do título de campeão nacional por parte do Sporting.

Fernando Medina recebeu os novos campeões na Câmara Municipal e, em discurso, deu os parabéns ao clube "por esta grande vitória".

"O Sporting é com inteira justiça o campeão nacional de futebol. No desporto, como em todas as áreas da vida, o sucesso não é fruto do acaso. Esta é uma vitória do trabalho, da competência e do método", salientou.

O autarca de Lisboa destacou que o Sporting "está a viver um grande momento", no futebol e não só:

"Em duas semanas, além deste título, sagrou-se brilhantemente campeão europeu de futsal e de hóquei em patins. Sei bem do orgulho que o Sporting e os sportinguistas têm no ecletismo do seu clube e este é, de facto, um momento de particular felicidade. Não posso deixar de assinalar que isto ocorre no ano exato em que Lisboa é capital europeia do Desporto e que o Sporting está a dar um notável contributo para o nosso sucesso."