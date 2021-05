​Até ao último suspiro

Já campeão há algum tempo, o Sporting encerrou a longa marcha com uma vitória muito robusta, a maior jamais alcançada até aqui, e Pedro Gonçalves saiu coroado como o melhor marcador da competição, com três golos decisivos apontados na partida derradeira.



Há justiça inteira em todos estes ganhos obtidos pelos comandados de Rúben Amorim.

Tratou-se igualmente de um prémio para a consistência de um grupo no qual a princípio poucos acreditavam e que foi capaz de manter uma apreciável regularidade semanas e semanas a fio, avisando bem cedo a concorrência de que este ano tudo poderia ser diferente, como acabou por ser.

Porto e Benfica ficaram a considerável distância dos leões.

As oscilações que acusaram em longos períodos, para algumas das quais há explicações fora do futebol, deram azo a que o Sporting tomasse a dianteira com confortável avanço, e a soubesse manter mesmo em períodos em que dava a ideia de um certo abaixamento.

Daí que a ambos, Porto e Benfica, possa ser atribuída a incapacidade de dar uma resposta efetiva a quem se lhes opôs de forma algo inesperada, mas muito determinada.

Sobretudo os encarnados saem desta contenda como a maior desilusão, uma vez que as promessas e ameaças do seu treinador acabaram por cair estrondosamente por terra.

Ao já despromovido Nacional da Madeira, juntou-se ontem à noite o Sporting Farense, a equipa mais prejudicada pelas arbitragens ao longo de toda a competição.

Oxalá seja capaz de não deixar apagar a chama e voltar daqui por um ano a um lugar donde não deveria ter saído.

E, em ano de muitas surpresas, o habitualmente europeu Rio Ave ficou também pendurado no fio da roupa, como é hábito dizer-se. Espera-o uma tarefa difícil num play-off em que tudo pode acontecer.

Veremos se aos vilacondenses será possível sobreviver.