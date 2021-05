Santuário de Fátima incentiva crianças a peregrinação pelo coração, através de um jogo

O pequeno vídeo que lança a Peregrinação das Crianças oferece aos mais novos a possibilidade de “escutar Lúcia a narrar na primeira pessoa os acontecimentos de Fátima, como muitos deles foram ocasião de sofrimento, mas como, simultaneamente, foram ocasião para Deus mostrar o seu grande amor, quer por cada um dos Pastorinhos, quer por toda a humanidade, um amor que jamais nos abandona, e que, por isso, se faz luz e esperança no meio da escuridão do sofrimento”.

A caminhada espiritual que é proposta assenta no tema do ano pastoral “Louvai o Senhor, que levanta os fracos”, centrando-se na esperança a que apela a mensagem de Fátima, a partir das palavras que Nossa Senhora deixou a Lúcia, na aparição de 13 de junho: “E tu, sofres muito? Não desanimes. O meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá a Deus”.

À semelhança do que aconteceu em 2020, devido à crise sanitária, as crianças não vão poder deslocar-se a Fátima para a peregrinação nacional. Neste contexto, o Santuário de Fátima incentiva todas as crianças a uma peregrinação pelo coração.



A caminhada propõe também o jogo familiar de tabuleiro “Vitaminas de Esperança”, baseado em pequenos excertos das Memórias da Irmã Lúcia, e que “pretende ajudar, neste tempo de pandemia, a crescer com Lúcia, Francisco e Jacinta na esperança de Deus e a levá-la aos outros”.

Para ajudar as crianças, em cada semana e até ao dia 10 de junho, vão ser disponibilizados na página do Santuário diversos materiais pedagógicos e didáticos.

“Vão ser disponibilizados na página do Santuário, prontos a descarregar e a imprimir, o tabuleiro do jogo em partes sucessivas (uma parte do tabuleiro por semana) e os respetivos materiais de “Vitaminas de Esperança”: folha de instruções, peões, um dado, cartões das casas-desafio, estrelas da esperança e uma folha com indicação para as casas Altos & Baixos”, detalha o Santuário, aconselhando a “descarregar e a imprimir o tabuleiro e cartões em papel grosso ou cartolina”.

A caminhada espiritual culmina no dia 10 de junho, com a transmissão em direto das celebrações da Peregrinação das Crianças através dos canais digitais do Santuário de Fátima.