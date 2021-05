Bispo do Algarve. "Olho para o regresso do turismo com muita esperança e alguma apreensão”

O bispo do Algarve encara a reabertura do “corredor aéreo britânico” com esperança e prudência."Os aviões passam mesmo aqui por cima do Paço”, diz D. Manuel Quintas, para quem “o turismo é uma bênção e um dom para o Algarve”.

“Cada vez que passa um avião, recordo que o turismo é um dom para a região”, reafirma.



“Nós, agora, experimentamos que, de facto, é muito difícil viver sem o turismo, organizar a economia local sem o turismo e, por isso, olho para esta abertura, para o regresso do turismo com muita esperança e também com alguma apreensão”, confessa.

D. Manuel Quintas justifica a sua apreensão com a possibilidade de um eventual recrudescimento da pandemia. "Às vezes, dizemos a brincar: que venham, mas que não tragam o vírus.”