Paulo Teixeira deposita confiança em Pinto da Costa para discutir futuro de Sérgio Conceição

Paulo Teixeira confessa admiração por Sérgio Conceição, por ser “um treinador com garra, à Porto”, mas tem consciência de que “as pessoas não são eternas e que por vezes surgem desafios pela frente”.

"Deposito confiança no presidente do meu clube para escolher a melhor opção para a próxima época (...) Eles os dois [Pinto da Costa e Sérgio Conceição] saberão o que é melhor para o clube e para o próprio Sérgio Conceição", afirma, em entrevista à Renascença .

Paulo Teixeira está assegurado de que Pinto da Costa irá gerir o processo de renovação, ou desvinculação, de Sérgio Conceição da melhor forma. O antigo vice-presidente do FC Porto assume que gostaria que o treinador continuasse no Dragão, mas entenderá um desfecho diferente e, perante esse cenários, renovação confiança na decisão do presidente.

A importância do segundo lugar

Avançado está em fim de contrato com o FC Porto.

Adeus de Marega

Na próxima época, o FC Porto já não contará com Moussa Marega, que assinou pelo Al Hilal da Arábia Saudita, a custo zero. Paulo Teixeira diz que o maliano foi “uma imagem de marca” do clube nos últimos anos, mas os avançados “também não são eternos”.

Beto, do Portimonense, tem sido apontado como possível substituto do internacional maliano. No entanto, o facto de durante a época, Sérgio Conceição ter apostado “noutras soluções” que proporcionaram “agradáveis surpresas” é algo positivo, para o ex-dirigente.

“Há jogadores noutros clubes que sobressaem, mas por vezes nos clubes grandes não têm o mesmo efeito”, explica. “O Beto fez uma grande prestação este ano, mas não quer dizer que venha a ter no FC Porto o mesmo êxito”.

O antigo vice-presidente do Porto termina sublinhando que o clube tem “matéria-prima com qualidade para que, quer venham ou não reforços, consigam fazer boas duplas de avançados na próxima época”.

Sobre as noticiadas buscas da Polícia Judiciária à SAD do FC Porto, Paulo Teixeira admite que ficou “surpreendido”, mas acrescenta que em muitas destas investigações “depois nunca mais se houve falar no assunto”.

“Estou habituado a ver muitas situações cirúrgicas, em termos de aparatos judiciais, que depois na prática se traduzem em zero”, atira.