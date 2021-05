FC Porto confirma PJ no Dragão e Olival. Teste de Nakajima estará na origem das busca

O FC Porto confirmou, em comunicado, que decorreram buscas nas suas instalações devido à possibilidade de um jogador ter viajado para o estrangeiro infetado com Covid-19. Em causa estará o teste de Shoya Nakajima.

"A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD vem informar que no dia de hoje, 20 de Maio de 2021, decorreram buscas nas suas instalações e no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no âmbito de uma investigação que tem por objecto o resultado do teste à COVID-19 necessário para a viagem realizada em Janeiro de 2021 por um jogador do seu plantel principal", pode ler-se.

O clube azul e branco diz que "como sempre, colaborou com a Justiça na recolha de todos os elementos solicitados para a investigação em curso".

O Jornal de Notícias avança que o jogador em causa é Shoya Nakajima, que em janeiro deixou o FC Porto para reforçar o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos. A Renascença sabe que, até à data, a SAD do Portimonense ainda não foi alvo de buscas.

Ainda segundo o comunicado da Polícia Judiciária, em causa pode estar "a prática de crime de propagação de doença, alteração de análise ou de receituário", crimes que podem ser punidos com pena de prisão de um a oito anos. Aliás, a operação foi denominada “COVID Free”.