Óbito/Coimbra Martins. PS recorda símbolo da luta pela liberdade

O Partido Socialista (PS) lamentou esta quarta-feira a morte de António Coimbra Martins, um dos seus fundadores, recordando-o como "um símbolo da luta incansável pela liberdade".

."António Coimbra Martins permanecerá para sempre na história do Partido Socialista, não só como seu fundador, não só como símbolo da luta incansável pela liberdade, mas também como um prestigiado intelectual que dedicou a sua vida também à projeção da cultura portuguesa além-fronteiras", lê-se na nota do PS.

António Coimbra Martins nasceu em Lisboa, em janeiro de 1927, e a sua vida académica, profissional e política foi marcada pela diversidade, refere a nota do PS. .

Segundo o PS, a adesão à Ação Socialista Portuguesa, em 1964, e a fundação do Partido Socialista são dois momentos incontornáveis na sua vida política. .

Em 1974 foi designado responsável pelos trabalhos da delegação portuguesa encarregada de preparar a reinserção de Portugal na UNESCO.

No mesmo ano, foi nomeado embaixador de Portugal em Paris e a sua atuação, no âmbito da diplomacia, salientou-se particularmente nas negociações decisivas que envolveram o processo de integração portuguesa na Europa, na abertura das relações diplomáticas com a China e no início de uma política inovadora em relação à emigração portuguesa em França, onde seria eleito deputado da Emigração/Europa pelo PS, em 1983. .

António Coimbra Martins foi titular do Ministério da Cultura no IX Governo Constitucional em Portugal e foi deputado por Vila Real, em 1985. .

Foi ainda deputado europeu, de 1986 a 1994, e fez parte do Grupo Socialista no Parlamento Europeu.