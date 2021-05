Vacinação para a faixa etária 30-40 anos arranca já em junho

A vacinação para a faixa entre os 30 e os 40 anos vai arrancar a nível nacional já em junho. "Confirmo. Vai ser aberta por etapas faseadas", disse o vice-almirante Gouveia e Melo, em declarações à Renascença. "Em junho, [as pessoas na faixa dos 30-40] já estarão a avançar. Não lhe vou dizer exatamente o dia, mas eles vão começar de forma desfasada."

"O que não vai acontecer é: não vou esperar que todos os 50 [pessoas com 50 anos] estejam, para depois fazer todos os 40 e depois fazer todos os 30. Como o volume de vacinas é muito grande e a questão do agendamento é uma questão importante, ter pessoas para agendar em quantidade, há um momento em que as três faixas etárias estão abertas em simultâneo", explicou.

A Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve será uma das primeiras a dar passos nesse sentido, revelou a task-force liderada por Gouveia e Melo, num esclarecimento enviado à Renascença.

"A nossa estimativa é que na semana de 8 de agosto termos 70% da população toda vacinada, com uma primeira dose. O que é isto significa? Significa que todas as pessoas acima dos 30 anos terão tido oportunidade de ser vacinadas", disse ainda o vice-almirante Gouveia e Melo.



A ARS Algarve é, ao nível nacional, aquela com uma estrutura etária mais jovem, “com a menor percentagem de população vacinada no momento, quer com uma dose, quer com a vacinação completa”.

“Entendeu-se que se deveria reforçar a vacinação nesta região, de forma a aproximar a taxa de vacinação da ARS Algarve das percentagens das restantes ARS, sem a necessidade de elaborar um processo especifico de identificação de grupos prioritários”, lê-se.

Segundo a task force, no Algarve, a vacinação da maioria da população acima dos 60 anos está por “dias”.

As restantes faixas da população serão “muito rapidamente cobertas pela vacinação até ao início de julho. Neste momento, já está a começar a vacinação da faixa dos 50 aos 60 anos no Algarve.