Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais um morto e 451 infetados com Covid-19. O boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) indica também que o valor do R mantém-se inalterado relativamente a ontem (1,02 a nível nacional, 1,01 no continente).

A única vítima mortal registou-se em Lisboa e Vale do Tejo.

Quanto aos novos casos, por região, a região Norte lidera com 172 casos, seguida de Lisboa e Vale do Tejo com 159. O Centro regista 59 novos casos, o Algarve 18 e o Alentejo 10. Nas regiões autónomas, os Açores têm 22 novos casos e a Madeira metade (11).

O número de casos ativos subiu esta quinta-feira para 22.193 (mais 104 do que ontem). Quanto ao número de internados, mantém-se a tendência de descida com 208 doentes com Covid nos hospitais, menos três do que ontem, dos quais 58 em cuidados intensivos (mais dois do que ontem).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 843.729 casos positivos da doença, dos quais 17.014 morreram e 804.522 conseguiram recuperar.

Ainda segundo informação da DGS, foram administradas até ao momento 4.673.916 doses de vacina contra a Covid, sendo que 1.417.264 pessoas já têm duas doses da vacina e 3.256.652 têm uma dose.