Lar de Setúbal tem reinfectados com Covid-19

Veja também:

Pelo menos nove pessoas foram de novo infetadas com Covid-19 no lar de idosos da Associação Humanitária e Bem-Fazer de São Paulo, em Setúbal.

São sete residentes e duas funcionárias e todos com história prévia de infeção por SarsCov-2, confirmou à Renascença a ARS de Lisboa e Vale do Tejo.

A Administração Regional de Saúde considera, por isso, que são reinfeções, apesar de o Instituto Ricardo Jorge garantir que em Portugal há um único caso confirmado.

Vários utentes e funcionários deste lar não foram vacinados por causa de um surto de dimensões consideráveis no passado mês de fevereiro. As pessoas que voltaram a testar positivo agora vão ter de esperar mais seis meses, ou seja, só poderão ser vacinadas contra a Covid-19 no final de outubro.

Apesar dos pedidos da Renascença, a DGS não confirmou até agora quantos casos há de segundas infeções em lares de idosos.

Em Portugal, morreram 17.011 pessoas dos 842.767 casos de infeção confirmados, de acordo com o último boletim diário.

A pandemia provocou, pelo menos, 3.406.803 mortos no mundo, resultantes de mais de 164,1 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.