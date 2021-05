Jornalista de "A Bola" é o novo presidente da direção do sindicato

Luís Filipe Simões, do jornal "A Bola", é o novo presidente da direção do Sindicato dos Jornalistas, depois de a Lista B ter vencido as eleições que decorreram esta quarta-feira para os órgãos sociais da estrutura.

Em comunicado, a entidade referiu que a “Lista B venceu as eleições para todos os órgãos nacionais do Sindicato dos Jornalistas” e que, assim, “Luís Filipe Simões é o presidente da direção eleito para o triénio 2021/2023”.

Sofia Branco, da Lusa, que foi até agora presidente da direção, passou para o Conselho Deontológico, na mesma lista.