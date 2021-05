Greve na Função Pública. Várias escolas estão fechadas ou a funcionar a meio gás

Várias escolas estão fechadas ou a funcionar a meio gás, devido à greve dos trabalhadores da Função Pública. Prevê-se que a greve convocada pelos sindicatos da CGTP tenha impacto noutros serviços - desde tribunais, finanças, segurança social e ainda nos transportes.

Em declarações à Lusa, o coordenador da Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública, Sebastião Santana, adiantou que há várias escolas fechadas em Lisboa, no Porto, em Oeiras, no Cacém e em Vila Franca de Xira.

“Há também perturbações em algumas escolas e na Universidade de Coimbra. Ainda estamos a recolher dados, mas tudo indica que a adesão à greve será elevada”, indicou.

No que diz respeito à recolha do lixo, Sebastião Santana disse que a adesão é superior a 80% no turno da noite e no da manhã.

"A adesão é superior a 80% nos dois turnos. Em alguns concelhos a paralisação é total", referiu.