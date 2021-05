​Fez um autoteste? Agora há uma plataforma para reportar o resultado

Veja também:

As autoridades de saúde anunciam que já está disponível a plataforma eletrónica para que possam ser comunicados os resultados de autotestes à Covid-19.

"A partir deste momento, todos os resultados dos testes rápidos de antigénio realizados pelos cidadãos, nomeadamente com resultado negativo, passam também a poder ser comunicados às Autoridades de Saúde através do preenchimento de formulário eletrónico, disponível em https://covid19.min-saude.pt/", lê-se no comunicado.



Até agora, o reporte pelos cidadãos de resultados positivos ou inconclusivos apenas era possível através do Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde - SNS24 (808 24 24 24).



Apesar da entrada em funcionamento desta plataforma, quem está assintomático, mas com resultado positivo ou inconclusivo, deve privilegiar o reporte através de contacto telefónico ao SNS24.