Conselho de Ministros. Quatro concelhos continuam para trás no desconfinamento

Na conferência de imprensa onde foram apresentadas as novas medidas, a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, disse que a incidência da covid-19 continua a diminuir em Portugal, mas avisou que o índice de transmissibilidade, o famoso R(t), está agora acima de 1 e é fundamental continuar a ter cuidados com a pandemia. Relativamente à situação em Odemira, Mariana Vieira da Silva referiu que, apesar do concelho se manter numa fase anterior do plano de desconfinamento, apresenta agora dados que dão conta de uma situação "significativamente melhor". Segundo a ministra, Odemira apresenta agora uma taxa de incidência de 287 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, e há um mês esse valor era cerca de mil. A freguesia de São Teotónio, que deixou de estar abrangido por uma cerca sanitária devido à elevada incidência, especialmente devido à população migrante que vive em condições extremamente precárias, interpôs na segunda-feira uma providência cautelar imposta para avançar no desconfinamento. A ministra Mariana Vieira da Silva esclareceu que todo o concelho está agora na mesma fase e, por isso, não há distinção entre as freguesias do conselho. "A situação está ultrapassada. No entanto, não posso deixar de dizer que o objetivo do governo foi focar no local onde havia problemas e atuar de forma diferenciada, não foi nenhuma distinção negativa", vincou

Segundo os dados apresentados pelo Governo, o país tem agora menos de 50 casos por 100 mil habitantes por 14 dias (no início do desconfinamento, tinha cerca de 118 casos por 100 mil habitantes).

A ministra da Presidência recusou ainda criar uma ligação entre os festejos do título comemorado pelo Sporting, no dia 11 de maio, alegando que ainda é cedo para tirar essas conclusões e que o país já vinha de um "crescimento do R(t) que já tinha sinalizado na semana passada". [Notícia atualizada às 15h48]