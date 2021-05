Cirurgia "potencialmente curativa" de cancro do pâncreas feita pelo Hospital de São João

Um doente com cancro do pâncreas classificado como inoperável e já encaminhado para cuidados paliativos foi "resgatado" pelo Hospital de São João, no Porto, e submetido a uma cirurgia "potencialmente curativa", disse esta quinta-feira à Lusa o cirurgião.

"O doente irá agora ser acompanhado, mas já entrou no campo das possibilidades de cura. Quando chegou ao nosso hospital estava no campo do tratamento paliativo. Agora, está a caminho do Algarve" de onde é originário, disse Humberto Cristino, cirurgião do Centro de Referência de Cancro Hepatobilio-Pancreático do Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ).

Segundo o cirurgião, "os tumores do pâncreas localmente avançados com envolvimento do tronco celíaco são muitas vezes considerados inoperáveis". .

No entanto, "atualmente e envolvendo uma abordagem multidisciplinar a cirurgia pancreática de ressecção, com a remoção completa do tumor, é o único tratamento potencialmente curativo dos tumores pancreáticos", afirmou Humberto Cristino.

Esta intervenção, "conhecida como procedimento de Appleby, ou pancreatectomia distal com ressecção do tronco celíaca, tem sido cada vez mais realizada em centros de excelência selecionados, como é o caso do Hospital de São João, um dos únicos em Portugal a realizá-la", explicou o médico.

Esta técnica cirúrgica "altamente complexa" de ressecção não é nova, foi desenvolvida para casos de cancro digestivo e, posteriormente, adaptado pelos japoneses ao cancro do pâncreas.

Foi depois replicada por outros países, incluindo Portugal, e representa uma nova esperança para os doentes classificados como inoperáveis.