Tribunal francês confirma que vítimas de implantes mamários PIP devem receber indemnizações

O caso foi apresentado por 2.700 mulheres que disseram ter sofrido problemas de saúde física e mental a longo prazo após terem recebido os implantes preenchidos com silicone barato, de qualidade industrial, não autorizado para uso humano.

A notícia foi avançada em comunicado pela Associação Mundial de Vítimas de Implantes PIP (PIPA), uma associação francesa que representa as vítimas.

Em todo o mundo, foram cerca de 300 mil as mulhere(...)

"Estamos encantados com este resultado que põe definitivamente fim às dúvidas sobre a responsabilidade da TUV", disse o advogado Olivier Aumaitre, que representou as mulheres. "Após 10 anos de espera e combate feroz, a certificadora alemã terá de compensar totalmente as vítimas".

Um porta-voz da TUV Rheinland recusou comentários imediatos sobre o julgamento, dizendo que a empresa queria primeiro receber uma tradução e estudá-la.

A decisão poderia ter implicações para dezenas de milhares de vítimas de dezenas de países, desde a Grã-Bretanha até à América Latina.

O calendário e o montante da indemnização estão ainda por determinar, de acordo com a PIPA, que afirmou que estavam a ser pedidos danos no valor de dezenas de milhares de euros por cada vítima.

Uma primeira decisão sobre a indemnização é esperada em setembro.

O fundador da PIP (Poly Implant Prothese), Jean-Claude Mas, foi preso durante quatro anos e multado em 75 mil euros, em 2013.