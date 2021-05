Presidente de Cabo Verde quer “prioridade máxima” no combate à Covid-19

Ulisses Correia e Silva formou Governo após ter sido o nome proposto para ser primeiro-ministro pelo Movimento para a Democracia (MpD), partido que venceu as eleições legislativas do mês passado, em que foram escolhidos os 72 deputados nacionais.

Também instou o novo executivo a dar centralidade às pessoas com menos de 35 anos, que representa quase 70% da população cabo-verdiana, mas também a apostar numa educação de qualidade, na economia azul e intensificar o diálogo com as comunidades no exterior.

No seu discurso, o chefe de Estado cabo-verdiano entendeu que o sistema de saúde deve continuar a merecer "atenção privilegiada" do Governo, num processo que reconheceu exigir avultados recursos, instando por isso a recorrer à cooperação internacional.

"Simultaneamente, a situação das famílias mais desfavorecidas deve merecer toda a atenção, acontecendo o mesmo com os trabalhadores e as empresas em dificuldades", sugeriu ainda Jorge Carlos Fonseca.

"As perspetivas futuras dependem do combate à pandemia da Covid-19. Todas as energias têm de ser canalizadas para debelar essa doença que nos faz sofrer, nos empobrece, infelicita e ameaça a nossa economia, estabilidade e coesão social. Ao combate à Covid-19 é necessário continuar a conceder prioridade máxima", pediu Carlos Fonseca.

O novo Governo contará, além do primeiro-ministro, com 18 ministros (incluindo um vice-primeiro e dois ministros de Estado) e nove secretários de Estado, contra os 15 ministros e quatro secretários de Estado que, também com Ulisses Correia e Silva, iniciaram a legislatura anterior, em abril de 2016, com o número de mulheres a subir de quatro para nove.

O novo elenco mantém Olavo Correia como vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças e do Fomento Empresarial e Fernando Elísio Freire como ministro de Estado, da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social.

A quarta figura da hierarquia governativa passa a ser Janine Lélis (anterior ministra da Justiça e do Trabalho), promovida a ministra de Estado, além de assumir agora as pastas da Defesa e da Coesão Territorial.

Rui Alberto Figueiredo Soares mantém-se como ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional, na Administração Interna continua Paulo Rocha, na Educação mantém-se Amadeu Cruz e na Saúde Arlindo do Rosário, enquanto na Cultura e Indústrias Criativas segue Abraão Vicente, embora deixando de ter a tutela da Comunicação Social.

A tutela desta área "fica com o primeiro-ministro e terá o secretário de Estado adjunto, Lourenço Lopes, como elemento do Governo que fará as relações com a imprensa e com, nomeadamente, os órgãos de comunicação social do Estado", explicou Ulisses Correia e Silva na terça-feira.

A maior novidade do novo elenco governativo é Jorge Santos, que deixa o cargo de presidente da Assembleia Nacional para assumir as funções de ministro das Comunidades.

Para o Ministério da Justiça entra Joana Rosa (até agora líder parlamentar do MpD) e a ministra da Presidência do Conselho de Ministros passará a ser Filomena Gonçalves, enquanto para o Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública entra Edna Oliveira.

No Turismo e Transportes mantém-se como ministro Carlos Santos, no Mar Paulo Veiga, na Agricultura e Ambiente Gilberto Silva, no Comércio, Indústria e Energia Alexandre Dias Monteiro e nas Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação Eunice Lopes, enquanto Carlos Monteiro é promovido de secretário de Estado a ministro Adjunto do primeiro-ministro para a Juventude e Desporto.