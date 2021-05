Migrantes em Ceuta. Espanha avisa que "não aceita nenhum tipo de chantagem" de Marrocos

A ministra espanhola da Defesa avisou, esta quinta-feira, que o país não vai aceitar “nenhum tipo de chantagens” vindas de Marrocos e que a integridade territorial "não é negociável, nem está em jogo".

O recado foi dado numa entrevista à Radio Nacional de Espanha, onde Margarita Robles acusou ainda Marrocos de recorrer a menores para fazer “o que fez nos últimos dias”, em Ceuta.

“Não vamos aceitar nenhum tipo de chantagens, a integridade de Espanha não é negociável nem está em jogo, e vamos colocar todos os meios necessários para garantir a nossa integridade territorial, vigiar as nossas fronteiras e garantir o cumprimento do direito internacional”, avisou.

A ministra terminou o comentário, dizendo que “Marrocos é um país vizinho, um país amigo”, que “tem de considerar e reconsiderar o que fez nos últimos dias”.

Depois de manifestar o seu orgulho no papel desempenhado pelas Forças Armadas e as forças de segurança do Estado nesta crise migratória, Margarita Robles salientou que demonstraram, uma vez mais, que a Espanha "é um país basicamente humanitário".