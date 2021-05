Conflito em Gaza. Hamas espera cessar-fogo dentro de dias

Uma fonte de segurança egípcia disse que as partes tinham concordado com um cessar-fogo após a ajuda de mediadores, mas os pormenores ainda estavam a ser negociados em segredo.

"Penso que os esforços em curso relativamente ao cessar-fogo serão bem sucedidos", disse o responsável político do Hamas, Moussa Abu Marzouk, à televisão al-Mayadeen do Líbano. "Espero que seja alcançado um cessar-fogo dentro de um ou dois dias, e o cessar-fogo será feito com base num acordo mútuo ".

O Hamas espera chegar a um cessar-fogo dentro de um ou dois dias, de acordo com uma posição avançada por um elemento do movimento da resistência islâmica, citada pelas agências internacionais.

A um ritmo mais lento do que nos dias anteriores, o exército de Israel voltou a bombardear, durante a madrugada desta quinta-feira, vários alvos do movimento islâmico Hamas na Faixa de Gaza, apesar das pressões internacionais no sentido do cessar-fogo.

De acordo com o exército israelita, entre os alvos alcançados, foi destruído um local de produção e armazenamento de armas e que era usado pelas milícias palestinianas no lançamento de foguetes contra o território de Israel.

Várias residências de comandantes do Hamas foram também atingidas.

Por outro lado, os ataques israelitas voltaram a concentrar-se na rede de túneis de Gaza, conhecida como "Metro" e que segundo Israel é usada pelas milícias do Hamas para movimento de forças e transporte de armas em Gaza.

A última ofensiva, ocorrida durante a noite, verificou-se após a insistência do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu nos ataques contra Gaza "até que se consiga recuperar a tranquilidade e a segurança".

Netanyahu disse que a campanha é uma ação de "dissuasão contundente" contra as milícias.

O primeiro-ministro voltou a falar dos ataques a Gaza depois de ter sido divulgado um comunicado da Casa Branca informando que o presidente dos Estados Unidos tinha pedido a Netanyahu para levar a cabo "um desagravamento" imediato no sentido "do cessar-fogo".