Tóquio 2020. Portugal garante uma ciclista no cross country olímpico

Portugal terá uma ciclista na corrida feminina de ciclismo cross country olímpico (XCO) dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, adiados para este verão, anunciou esta quinta-feira a Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC).

A quota foi atribuída segundo o "ranking" final publicado pela União Ciclista Internacional (UCI). A seleção portuguesa terá direito a uma das 38 vagas atribuídas, a primeira no setor feminino, depois do 23.º lugar de David Rosa em Londres 2012, o melhor resultado, e o 44.º do mesmo atleta e o 39.º de Tiago Ferreira no Rio de Janiero 2016.

O processo foi decidido entre o "ranking" mundial a 3 de março de 2020 e outros resultados em provas específicas. Raquel Queirós foi a atleta que mais contribuiu para este resultado ao longo do ciclo olímpico.

A quota individual eleva para 60 o número de atletas portugueses apurados para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, adiados para este ano devido à pandemia da Covid-19, agendados para decorrer de 23 de julho a 8 de agosto.