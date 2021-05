Campeões Los Angeles Lakers apuram-se para os "play-offs" da NBA

Um lançamento triplo de LeBron James permitiu aos Los Angeles Lakers, campeões da Liga Norte-americana de Basquetebol (NBA), vencerem por 103-100 na receção aos Golden State Warriors e qualificarem-se para os ‘play-off’ da competição.

James, que concretizou 22 pontos, efetuou 10 assistências e capturou 11 ressaltos, até nem foi o melhor marcador dos Lakers, pois Anthony Davis totalizou 25 pontos, mas o lançamento bem distante da linha de três pontos, a 58 segundos do fim, revelou-se decisivo para o sucesso da equipa de Los Angeles.

O melhor marcador do encontro da ronda inaugural do torneio de qualificação, designado de ‘play-in’, até foi Stephen Curry, mas os 37 pontos que anotou revelaram-se insuficientes para evitar que os Warriors tenham de discutir a última vaga de acesso aos ‘play-off’ com os Memphis Grizzlies, que se impuseram por 100-96 aos San Antonio Spurs.

Apesar de ainda faltar quase um minuto para a conclusão do jogo desde o momento em que LeBron James concretizou o triplo, as duas equipas foram incapazes de concretizar as várias tentativas de lançamentos, nuns instantes finais que, apesar de confusos, foram emotivos.

Os Lakers, que tinham sido relegados para o torneio de qualificação da NBA, ao terminarem no sétimo lugar na Conferência Oeste, vão defrontar os Phoenix Suns, segundos classificados na mesma conferência, na primeira ronda dos ‘play-off’ da NBA.