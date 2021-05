Andrea Vendrame vence 12.ª etapa do Giro ao "sprint"

Andrea Vendrame (AG2R Citroen) venceu, esta quinta-feira, a 12.ª etapa da Volta a Itália, após nova fuga bem sucedida. O colombiano Egan Bernal (INEOS) conservou a liderança da classificação geral individual.

O ciclista italiano, de 26 anos, cumpriu os 212 quilómetros entre Siena e Bagno di Romagna em 5:43.48 horas. Bateu sobre a meta o australiano Chris Hamilton (DSM), segundo colocado, e o também italiano Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo), terceiro a 15 segundos.

Na geral, Egan Bernal manteve a liderança da prova, com 45 segundos de vantagem para o russo Aleksandr Vlasov (Astana), segundo, e 1.12 para o italiano Damiano Caruso (Bahrain Victorious), terceiro.

João Almeida (Deceuninck-QuickStep) foi 33.º na etapa, a 10.14 minutos do vencedor, integrado no grupo dos favoritos, e subiu uma posição na geral, para o 16.º lugar, a 7.04 minutos de Bernal. Ruben Guerreiro (EF) também entrou no "top-20", para o 19.º posto, após chegar no 39.º lugar. Nelson Oliveira (UAE), 72.º na etapa a mais de 15 minutos, subiu a 27.º.

Na sexta-feira, realiza-se a 13.ª de 21 etapas do Giro, que liga Ravenna a Verona, ao longo de 198 quilómetros de traçado plano.