David Justino. “Se não temos condições políticas, há que dar lugar a outros”

David Justino admite saída de Rui Rio antes do próximo congresso, independentemente das autárquicas, caso considere que não tem condições políticas para continuar. "Depende do cansaço, da vontade, do empenho, de muita coisa". Se isso acontecer, David Justino sairá com ele.



Marcelo em Belém é parecido com Marcelo presidente do PSD e Marcelo comentador? Continua a querer ter influência na vida do PSD?

Há características do prof. Marcelo Rebelo de Sousa que eu identifico desde os anos 90 quando ele era presidente do PSD, era eu porta-voz para a área da Educação. O Marçal Grilo era ministro na altura. Marçal Grilo defendia um pacto para a educação... eu não sou muito adepto de pactos. Mas na prática, sem eu saber, o prof. Marcelo Rebelo de Sousa fez um pacto com o Governo Guterres, com o prof. Marçal Grilo... Eles conheciam-se, eram amigos, não havia problema nenhum, que é que estava ali um porta-voz qualquer, jovenzinho imberbe, a meter-se pelo meio (risos)? Era o problema das propinas. E fez-se. Hoje temos propinas no ensino superior porque o prof. Marcelo viabilizou uma iniciativa do governo Guterres. O professor Marcelo já deixava transparecer, embora às vezes disfarçasse muito bem, que é um institucional ao respeitar a estabilidade governativa durante a legislatura. Viabilizou três orçamentos de Estado do eng. Guterres! Nós, tidos como muleta do Partido Socialista, não viabilizámos um único!

Mas Marcelo Presidente está convencido que os orçamentos vão passar à esquerda.

Não sei se está convencido...

Acha que está a fazer pressão?

Acho que sim...

Porque acha que o PSD já está perdido?

Nem vale a pena pensar de outra maneira. Não esperem do PSD que seja uma espécie de bombeiro do regime. Há uma coisa que somos há muitos anos, uma espécie de mulher-a-dias do regime. Quando a sala está suja, vem o PSD vai limpar a sala. E ainda a sala não está completamente limpa e o PS está pronto para entrar novamente. Somos uma espécie de faxineira do regime. Neste caso, não podemos ser a muleta do regime.

O Presidente da Assembleia defendeu que o Governo devia dialogar também com o PSD sobre o Orçamento. Esse diálogo está ferido de morte pelas trocas menos simpáticas de palavras entre os dois líderes?

Não sei se está ferido de morte, mas está muito moribundo. Não é pelo facto de o primeiro-ministro nos ter atacado que vamos alterar a nossa posição. Nem vamos responder nos mesmos termos. Estas ações ficam com quem as pratica. E, naquele sentido politiqueiro tradicional, a vingança serve-se mais fria. Vamos ter oportunidades de responder a essas coisas. Segundo aspeto, aquilo que o primeiro-ministro disse agora não é muito diferente do que disse em Agosto do ano passado quando traçou uma linha vermelha quando disse que com entendimentos com o PSD o Governo caía a seguir. Se é assim, ficamos eternamente agradecidos porque nos liberta da responsabilidade de encontrar compromissos para resolver os problemas do país. Está mais que visto que o primeiro-ministro não os quer resolver connosco. Agora, há uma coisa que eu sei: o PSD, quer em relação à reforma da justiça ou reforma das Forças Armadas, não exige nada em troca. Os casamentos que se anunciam à esquerda são casamentos muito complicados. As noivas exigem um dote muito elevado. E quem vai pagar o dote somos nós e eu não gosto de pagar dotes deste tipo de casamentos. Nem são uniões de facto, são ajuntamentos por conveniência. E sendo ajuntamentos por conveniência a única lógica que ali está presente é preservar o poder.