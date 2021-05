Saiba os horários do "play-off" de acesso à I Liga

A Liga divulgou, esta quinta-feira, os horários dos encontros do "play-off" de acesso à I Liga.

O "play-off" será disputado entre Rio Ave, 16.º classificado do principal escalão, e o terceiro classificado da II Liga, que será conhecido no sábado.

Os jogos estão marcados para 26 de maio, às 21h45, no terreno da equipa da II Liga, e no dia 30, domingo, às 19h00, em Vila do Conde.

O Rio Ave terminou no 16.º lugar da I Liga, depois de vencer o Nacional, fora, por 1-2, na última jornada. A vitória do Boavista (1-2) no terreno do Gil Vicente impediu a equipa de Miguel Cardoso de fugir ao "play-off".

Há três equipas da II Liga ainda com hipótese de ir ao "play-off": Vizela, segundo classificado com 63 pontos, Arouca, terceiro com 62, e Académica, quarto com 59. O segundo lugar dá acesso direto à I Liga.