Qualificação europeia "é um dos momentos mais bonitos da história do Santa Clara"

Rui Cordeiro, presidente do Santa Clara, diz que a inédita qualificação europeia, garantida na última jornada do campeonato, é um dos "momentos mais bonitos da história do clube e do futebol açoriano".

Em 100 anos de história, o responsável máximo pelo clube açoriano diz que vai manter os pés bem assentes e não vai entrar em loucuras de investimentos. A prioridade é a saúde financeira do Santa Clara, revela em declarações a Bola Branca.

"O orçamento não vai fugir ao que foi a linha dos últimos três anos para garantir que todos recebem o ordenado ao fim do mês. Não vamos abdicar do rigor e controlo financeiro, independentemente de irmos à Europa. Não vamos entrar em loucuras, com grande sentimento de responsabilidade. Vamo-nos tentar recriar todos os dias para fazer mais e melhor. Com os pés bem assentes aqui nos Açores", afirma.

O grande objetivo do clube é "num espaço de três anos zerar o passivo do clube e da SAD completamente e esse percurso tem sido feito lado a lado com sucesso desportivo".