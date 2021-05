PJ faz buscas a Pinto da Costa, FC Porto e Portimonense por suspeitas de corrupção

A Polícia Judiciária está a fazer buscas a Pinto da Costa, ao FC Porto e ao Portimonense. A operação, segundo a revista Sábado, começou esta quinta-feira de manhã.

Os alvos são os negócios de jogadores (Danilo Pereira, Paulinho, Galeno, Fede Varela, Rafa Soares ou Everton) e empréstimos financeiros entre os dois clubes e o empresário brasileiro Theo Fonseca, estando a sua casa a ser alvo de buscas.

Em causa estão suspeitas de prática de fraude fiscal, falsificação de documento e branqueamento de capitais, entre outros crimes.



A diligência no terreno é dirigida pelo procurador Hugo Neto e visa as instalações das SAD’s do Porto e do Portimonense, além dos dirigentes das duas sociedades anónimas desportivas e de outras empresas sedeadas em Portugal e no estrangeiro.

O processo tem por base suspeitas de fraude fiscal, falsificação de documento e branqueamento de capitais, entre outros crimes.