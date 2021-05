Continuidade de Daniel Ramos no Santa Clara discutida esta semana

Depois de garantida a inédita qualificação para as provas europeias, o Santa Clara vai agora avaliar a renovação de contrato com um dos principais responsável pelo feito: o treinador Daniel Ramos.

O técnico de 50 anos regressou ao Santa Clara esta época, depois de um breve período em 2016/17, na II Liga, e terminou o campeonato na sexta posição. Em declarações a Bola Branca, o presidente do Santa Clara, Rui Cordeiro, explica que direção e treinador sentam-se à mesa ainda esta semana.

"Vamos comer o nosso peixinho grelhado e um vinho branco do Pico e até ao final da semana devemos ter novidades sobre esse assunto. O mister sente-se bem no Santa Clara e nos Açores e nós gostamos imenso do trabalho do mister, mas é uma questão de nos sentarmos com calma e conversar. Combinamos fazer isso depois do final do campeonato, até sexta-feira ou início da próxima semana, esse assunto estará resolvido", atira.

Na quarta-feira, depois das celebrações da conquista história para o clube, Daniel Ramos admitiu apenas que "é possível" que fique nos Açores para disputar as competições europeias, na próxima época: