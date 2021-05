Sete pessoas acusadas da morte de Maradona

Sete pessoas foram acusadas de homicídio simples com dolo eventual pela morte de Maradona. A notícia é avançada pela agência EFE e pelo jornal argentino Infobae.

De acordo com as publicações, os acusados pertencem à equipa de médicos que acompanhava diariamente o antigo jogador argentino: neurocirurgião Leopoldo Luque, o psicólogo Carlos Díaz, a psiquiatra Agustina Cosachov, os enfermeiros Dahiana Madrid e Ricardo Almiron, o chefe dos enfermeiros Mariano Perroni, e Nancy Forlini, chefe da equipa médica.

Os sete profissionais de saúde já foram notificados pela Procuradoria Geral de San Isidro e estão proibidos de sair da Argentina até prestarem declarações no inquérito. Inicialmente, o procurador tratou o caso como homicídio negligente, mas alterou as conclusões da acusação para homicídio simples com dolo eventual.

Diego Armando Maradona morreu a 25 de novembro do ano passado, aos 60 anos, na cidade de Tigre, na província de Buenos Aires.

"El Pibe" morreu em casa, onde se encontrava a recuperar de uma cirurgia à cabeça quando sofreu uma paragem cardiorrespiratória.