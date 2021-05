Rúben Dias eleito melhor jogador do ano em Inglaterra pelos jornalistas

O internacional português Rúben Dias foi nomeado o melhor jogador do ano da Premier League pela FWA, a associação de jornalistas ingleses.

O central do Manchester City recolheu mais votos do que o colega de equipa Kevin De Bruyne e do que o avançado do Tottenham Harry Kane.

Rúben Dias sucede a Jordan Henderson, capitão do Liverpool, e é o primeiro defesa a receber o prémio desde Steve Nicol, em 1989.

"É um enorme privilégio receber este prémio, estou muito feliz. Não o conseguiria ter feito sem o sucesso da equipa, só com o esforço de todos é que posso estar aqui a receber este prémio", afirmou.

Rúben Dias chegou ao Manchester City no final de setembro e é a segunda maior venda da história do Benfica, tendo custado 68 milhões de euros aos cofres dos "citizens". O português de 24 anos falou sobre a adaptação à Premier League.

"Quando cheguei, quis conhecer todos o mais rapidamente possível e entender como a equipa jogava. Já conhecia o treinador e os jogadores porque gosto muito de futebol e conhecia o City há alguns anos", termina.

O Manchester City já conquistou o campeonato e a Taça da Liga e disputa a final da Liga dos Campeões no dia 29 de maio, no Estádio do Dragão, com o Chelsea.