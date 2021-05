River Plate vence na Libertadores com Enzo Pérez na baliza

O River Plate-Santa Fé, realizado na noite de quarta para quinta-feira, é um jogo que ficará na história do clube argentino. A equipa de Buenos Aires venceu os colombianos (2-1), para a Taça Libertadores, com o médio Enzo Pérez na baliza, sem muitos dos jogadores mais influentes e sem suplentes.

Afetado por um surto de Covid-19, o River tinha apenas 10 jogadores disponíveis e nenhum deles era guarda-redes. Enzo Pérez, apesar de lesionado, assumiu a responsabilidade de ir para a baliza.

E foi com um médio como guarda-redes e com todas as limitações referidas que a equipa ganhou, por 2-1, com golos, nos primeiros 10 minutos, de Angeleri e Julian Álvarez. O Santa Fé respondeu por Osorio, a 15 minutos do fim da partida.

Noite épica para o River Plate, treinado por Marcelo Gallardo. No final do jogo, Enzo Pérez destacou "o coração, a hombridade e a personalidade" dos jogadores que estiveram em campo.

O antigo médio do Benfica, de 35 anos, não foi chamado a intervir muitas vezes, mas estava preparado, depois de ter aconselhado com os guarda-redes do clube e com o treinador de guarda-redes.

"Ele disse-me para me concentrar na marca do penálti e para quando a bola fosse para o lado caminhar sempre na diagonal", revela. Um par de conselhos aproveitados pelo jogador argentino. Sofreu um golo, mas o River venceu e está na liderança do Grupo F da Libertadores, com nove pontos, mais um do que o Fluminense, que nesta jornada perdeu com o Junior Barranquilla, da Colômbia.