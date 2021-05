Mundial feminino entre 10 de julho e 10 de agosto de 2023

A FIFA divulgou, esta quinta-feira, as datas para a realização do Mundial feminino de 2023.

A fase final do Campeonato do Mundo realizar-se-á na Austrália e na Nova Zelândia entre 20 de julho e 23 de agosto de 2023. O "play-off" de acesso será disputado de 17 a 23 de fevereiro de 2023.

Portugal ficou no grupo H do apuramento europeu para o Mundial, que inclui Alemanha, que é favorita, Sérvia, Israel, Turquia e Bulgária.

Os vencedores dos nove grupos de apuramento seguirão diretamente para a fase final. Os segundos classificados participarão nos "play-offs".

Nos "play-offs", os três melhores segundos avançarão logo para a segunda ronda. Os restantes seis disputarão a primeira ronda, com três "play-offs" a uma só mão e os três vencedores avançarão para a segunda ronda. Estas três seleções mais as três isentas da primeira ronda defrontar-se-ão num "play-off" a uma mão definido por sorteio.

Os dois vencedores do "play-off" com melhor "ranking" (resultados no grupo de qualificação e segunda ronda de eliminatória) apuram-se para a fase final. O terceiro vencedor disputará os "play-offs" interconferência.



Todos os grupos:

A: Suécia, Finlândia, República da Irlanda, Eslováquia, Geórgia;

B: Espanha, Escócia, Ucrânia, Hungria, Ilhas Faroé;

C: Países Baixos, Islândia, República Checa, Bielorrússia, Chipre;

D: Inglaterra, Áustria, Irlanda do Norte, Macedónia do Norte, Letónia, Luxemburgo;

E: Dinamarca, Rússia, Bósnia e Herzegovina, Azerbaijão, Malta, Montenegro;

F: Noruega, Bélgica, Polónia, Albânia, Kosovo, Arménia;

G: Itália, Suíça, Roménia, Croácia, Moldávia, Lituânia;

H: Alemanha, Portugal, Sérvia, Israel, Turquia, Bulgária;

I: França, País de Gales, Eslovénia, Grécia, Cazaquistão e Estónia.