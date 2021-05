Elfyn Evans foi o mais rápido no "shakedown" do Rali de Portugal

O britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris) foi o piloto mais rápido no "shakedown" do Rali de Portugal, quarta prova do Campeonato do Mundo, que se disputou em Paredes nesta quinta-feira.

O piloto da Toyota gastou 3.05,9 minutos na melhor das quatro passagens que efetuou pelos 4,60 quilómetros da especial de aquecimento da 54.ª edição do Rali de Portugal.

O "shakedown" é usado por pilotos e equipas para uma adaptação das afinações ao terreno e não conta para efeitos de classificação.

O estónio Ott Tanäk (Hyundai i20), vencedor em 2019, foi o segundo mais rápido, a 0,2 segundos de Evans, enquanto Kalle Rovanpera (Toyota Yaris) foi terceiro, a 0,3 segundos. Ricardo Teodósio (Skoda Fábia), que fez apenas duas passagens, foi o melhor dos portugueses, na 13.ª posição, com o tempo de 3.15,7 minutos.

O Rali de Portugal é a quarta de 12 provas do Mundial de Ralis e disputa-se entre sexta-feira e domingo.