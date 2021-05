IEFP. ​Número de desempregados recua pela primeira vez em cinco meses

Pela primeira vez em cinco meses, diminuiu o número de desempregados inscritos nos centros de emprego.



De acordo com o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), no mês de abril estavam inscritos perto 424 mil pessoas, menos nove mil do que no mês de dezembro.

Segundo a nota do IEFP, o desemprego registado desceu em todas as regiões em abril face a março, com as reduções mais expressivas a ocorrerem no Alentejo (-4,7%) e no Algarve (-3,5%). O desemprego também desceu, em termos homólogos, em abril nas regiões do Alentejo (-6%) e do Centro (-1,2%).

O IEFP refere ainda que as colocações em emprego aumentaram 13,8% face a março de 2021 e mais de 236% face a abril de 2020, para quase oito mil colocações (7.848).