Fernando Santos anuncia hoje convocados para o Euro 2020

O selecionador português de futebol, Fernando Santos, anuncia hoje lista de 26 convocados para a fase final do Euro 2000, que foi adiado para 2021 devido à pandemia da Covid-19.

O técnico que há cinco anos levou Portugal à vitória no Euro 2016 divulga a lista dos eleitos a partir da Cidade do Futebol, em Oeiras, numa conferência de imprensa marcada para as 20h15 e que poderá acompanhar em direto na