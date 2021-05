Euro 2020. William Carvalho é a "exceção que confirma a regra"

A convocatória de William Carvalho para o Euro 2020 é a exceção que confirma a regra de Fernando Santos de apenas chamar à seleção nacional jogadores que atuem com regularidade nos seus clubes.

Nos últimos três jogos, o médio do Bétis fez apenas 199 minutos, distribuídos por oito jogos. Confrontado com esse dado, na conferência de imprensa de divulgação da convocatória para o Europeu, esta quinta-feira, o selecionador nacional explicou a chamada de William.

"Tinha alternativas. Há jogadores que podiam estar no lugar do William. Esta é a exceção que confirma a regra. Eu entendo que o William tem coisas que mais nenhum jogador tem. Não temos nenhum jogador em Portugal com as características do William. Ele é 'seis', é 'oito', é 'dez'. É um jogador com muita polivalência", justificou o técnico.

Tempo suficiente para recuperar fisicamente

Fernando Santos também fez questão de valorizar o percurso de William na seleção nacional e como os dois se conhecem bem. Se na última convocatória não havia tempo para recuperar o médio fisicamente, agora o timoneiro das quinas acredita que pode fazer esse trabalho.

"Não está a jogar com muita regularidade não por questão de lesão, mas por opção. Há jogadores que jogam muito com um treinador e com outro não. Eu acho que o William nos pode trazer algumas coisas importantes e que temos tempo suficiente para que ele possa crescer nos ritmos. Com 26 jogadores, ele pode acrescentar e entendi que devia convocá-lo."

O Euro 2020 realiza-se entre 11 de junho e 11 de julho de 2021, em 11 cidades de 11 países europeus. Portugal está inserido no grupo F, junto com Hungria, Alemanha e França, por ordem de encontros.