Azerbaijão, Chipre e Israel entre os primeiros finalistas na Eurovisão

Rússia, Lituânia, Suécia, Chipre, Noruega, Israel, Bélgica, Azerbaijão, Ucrânia e Malta são os primeiros dez finalistas do Festival Eurovisão da Canção, cuja final vai decorrer no sábado, em Roterdão (Países Baixos).

A primeira semifinal da 65.ª edição do Festival Eurovisão da Canção decorreu na noite de terça-feira com o slogan “Open Up” (“Abre-te”) – o mesmo da edição de 2020, que foi cancelada por causa da pandemia -, cuja ideia é abertura e em que a organização convida cada um a completá-lo com o que quiser.

“Discoteque”, da Lituânia, “Russian Woman”, da Rússia, “Voices”, da Suécia, “El Diablo”, do Chipre, “Fallen Angel”, da Noruega, “The Wrong Place”, da Bélgica, “Set Me Free”, de Israel, “Mata Hari”, do Azerbaijão, “Shum”, da Ucrânia, e “Je Me Casse”, de Malta, são as primeiras dez músicas a chegar à final, que vai decorrer no sábado.

A segunda semifinal vai decorrer na quinta-feira e contará com a participação de Portugal, através dos The Black Mamba com o tema “Love Is On My Side”.

Na semifinal concorreram 16 dos 39 países que disputam o concurso este ano.

“Technicolour”, da Austrália, interpretada por Montaigne foi a única atuação que foi gravada ao vivo, uma vez que a artista não pôde viajar até aos Países Baixos por causa das restrições às viagens decorrentes da pandemia. A performance, no entanto, não convenceu o júri e o público e ficou-se pela semifinal.