O palco vai encerrar logo à noite

Até ao quinto lugar da tabela estão fechadas as classificações, mas há ainda que definir a total representação portuguesa na Liga Europa e, ao mesmo tempo, completar o quadro que vai ser preenchido pelas descidas de divisão e presença no play-off, uma inovação que as regras deste ano contemplam.

No topo, o grande destaque vai para o Sporting e para a sua brilhante conquista volvidos 19 anos sobre a sua anterior conquista. E para chegar a esse sucesso nunca será excessivo salientar a influência dos seus jogadores e do seu treinador, sem esquecer também o Presidente Frederico Varandas e a sua equipa dirigente.

O feito leonino é empolgante por ter sido alcançado em circunstâncias inéditas.

Quando, no início da temporada, se faziam as habituais contas perspetivando as possibilidades dos principais participantes no campeonato, o Sporting era apresentado num modesto quarto lugar com apenas 4% de possibilidades de êxito.

O excelente trabalho desenvolvido por uma fabulosa equipa acabaria no entanto por contrariar aquela deslocada previsão, e superar Porto e Benfica, com as consequências de ordem desportiva e financeira que facilmente se adivinham.

Quanto às descidas, só o Nacional da Madeira conhece já o seu destino.

Quem vai juntar-se-lhe? É a pergunta que só logo à noite terá resposta. Porém, o Sporting Farense é, sem dúvida, aquele que está na posição mais delicada.

Menção especial para o Paços de Ferreira que após uma época de notável regularidade chegou aos 53 pontos, a sua melhor classificação de sempre, vai por isso participar na Liga Europa.

Toda a estrutura pacense merece registo, sendo dirigido ao reinador Pepa o brinde mais valioso.